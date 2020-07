Galata Museo del Mare, dal 31 luglio al 9 agosto tariffe speciali per i genovesi

Genova. Venerdì 31 luglio il Galata Museo del Mare compie 16 anni: per festeggiare insieme alla città la ricorrenza, che coincide con il periodo di apertura del nuovo ponte “Genova San Giorgio”, per 10 giorni, dal 31 luglio al 9 agosto, i genovesi potranno visitare il Museo ad una tariffa agevolata. La visita del più grande museo marittimo del Mediterraneo costerà 9 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi fino a 12 anni. La promozione è valida recandosi in cassa e su presentazione del documento d’identità.

Si ricorda che fino al 31 agosto sono attive e valide per tutti residenti e non, le speciali promozioni per la famiglia: ingresso gratuito al Galata Museo del Mare per i ragazzi dai 4/12 anni (massimo due) accompagnati da almeno un adulto (a tariffa intera). Infine per coloro che sono interessati al mare a 360° e intendono unire la visita dell’Acquario di Genova a quella al Galata Museo del Mare, ogni acquisto di 1 biglietto adulto a tariffa intera comprenderà due ragazzi (4-12 anni) in omaggio. La promozione è valida sia in cassa che online sul sito www.acquariodigenova.it

Il Galata Museo del Mare è aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18).

Ecco i prezzi nel dettaglio:

Visita del Galata per i genovesi (solo Museo, no Sommergibile): € 9,00 per il biglietto individuale adulti e € 5,00 per ragazzi fino ai 12 anni, riservato ai residenti in Genova.

Visita del Galata Museo del Mare: Due ragazzi (dai 4 ai 12 anni) entrano gratis se accompagnati da almeno un adulto a tariffa intera. (13 €)

Visita del Galata Museo del Mare con sottomarino Nazario Sauro:

Due ragazzi (dai 4 ai 12 anni) entrano gratis se accompagnati da almeno un adulto a tariffa intera (19 €)

Galata, Sottomarino e Acquario: Due ragazzi (dai 4 ai 12 anni) entrano gratis se accompagnati da almeno un adulto a tariffa intera (42 €)

Ricordiamo che i visitatori di entrambe le strutture, dopo essersi sottoposti al controllo della temperatura corporea all’ingresso, si dovranno attenere al Regolamento di visita Covid-19; che prevede, tra le altre cose, l’obbligo di indossare la mascherina durante la permanenza all’interno della struttura e di rispettare la distanza di sicurezza tra diversi gruppi famigliari, consultabile sui siti https://www.acquariodigenova.it/wp/wp-content/uploads/2020/05/Regolamento-di-visita.pdf e https://www.galatamuseodelmare.it/contrib/uploads/2020/05/Linee-guida-per-i-visitatori-28-05-2020.pdf.