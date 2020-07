Furto da 15 mila euro alla Corderia nazionale, nessun segno di effrazione: indagano i carabinieri

Genova. Nessun segno di effrazione o di scasso. Eppure il magazzino della Corderia nazionale di via Gramsci è stato quai svuotato.

Il furto risale ai giorni scorsi. I ladri hanno portato via attrezzatura subacquea di varia tipologia e diversi kit specialistici per la manutenzione degli erogatori dell’ossigeno, per un valore complessivo di circa 15mila euro.

I proprietari hanno denunciato il furto, che non è coperto da assicurazione. Sull’episodio indagano i carabinieri della Maddalena.