Forza Italia, il coordinatore Bagnasco nomina tre nuovi responsabili di dipartimenti

Genova. Il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, ha nominato quest’oggi i responsabili regionali di tre dipartimenti del partito: Alessandro Grassini per le attività produttive e la tutela delle imprese, Fabio Orengo per l’informatica, la trasformazione digitale e l’industria 4.0, Maurizio Barsotti per la sanità.

Alessandro Grassini è un giovane imprenditore genovese di 39 anni, titolare della storica azienda genovese “Emilio Grassini & Figlio Srl”, specializzata nel campo delle lavorazioni meccaniche di precisione in fresatura e tornitura. L’azienda, fondata oltre un secolo fa agli inizi del 900, vanta una invidiabile e salda tradizione familiare. E’ membro di Confindustria Genova e di Afcea Roma (Armed Forces Communications & Electronic Association). Da sempre vicino a Forza Italia, nel coordinamento di Genova ricopre l’incarico di responsabile per i rapporti con il mondo delle imprese.

Fabio Orengo, 52 anni, genovese, è ingegnere elettronico con una consolidata esperienza nel campo dell’informatica, del suo sviluppo e della sua applicazione all’interno delle aziende e della Pubblica Amministrazione. Dopo numerose esperienze nel settore privato, dal 2016 lavora come project manager in Liguria Digitale. Dal 1997 al 2017 è stato consigliere municipale del Medio-Levante, ricoprendo anche l’incarico di presidente dell’Ente dal marzo 2011 al febbraio 2012. Attualmente è responsabile del settore informatica e del dipartimento trasformazione digitale & industria 4.0 all’interno del coordinamento di Forza Italia Genova.