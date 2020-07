Forum civico e associazioni in piazza per la sanità pubblica, Sansa: “Bisogna difenderla”

Genova. “La sanità pubblica è forse la realizzazione più bella nostra Italia repubblicana. Bisogna difenderla. È nostra. Siamo noi. Anche in zone della Liguria come la Valpolcevera. Sotto il ponte dove sfila Salvini c’è una valle dove vivono 65mila persone. Dove sono state tagliate 16mila ore di prestazioni ambulatoriali”, così Ferruccio Sansa, candidato del centrosinistra e del M5s, a margine della manifestazione di questo pomeriggio in piazza De Ferrari a Genova a favore della sanità pubblica.

“Dove sono stati punti di primo intervento e consultori. Una valle dove l’età media della popolazione è più bassa rispetto ai quartieri benestanti di Genova. Ma la sanità pubblica deve garantire cure uguali a tutti. Non si può vivere meno perché si nasce nel quartiere ‘sbagliato'”, prosegue Sansa.

Alla manifestazione hanno aderito vari soggetti: Forum Civico Ligure per i Diritti Fondamentali – Cittadinanzattiva/Tribunale del Malato – Coordinamento Regionale Movimenti per l’Acqua – Medicina Democratica – Comitati Territoriali Attac Liguria – Comitati Valpolcevera: SOS Valpolcevera chiama – USB Vigili del Fuoco Liguria – Forum Beni Comuni, Legalità, Diritti del Ponente Savonese – Casa dei Circoli, Culture e Popoli – Altra Liguria – Riconquistare l’Italia – Chile despertò – Movimento La Scuola Che Accoglie – Stop5GLiguria – Comitato Sanità Pubblica Imperia – Forum Civico Savonese- Comitato No Guerra No Nato – M48 – Liberiamo l’Italia – Movimento Indipendente Cittadini per Carignano – Medici per l’Ambiente ISDE Genova – Circolo Zenzero Genova – Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova.