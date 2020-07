Festival di Nervi, rivoluzione della viabilità e modifiche alle linee Amt: ecco cosa cambia

Genova. Sarà un piccolo antipasto di quello che il Comune vuole rendere la normalità. Ai parchi di Nervi dal 17 luglio al 2 agosto arriva il Festival internazionale del balletto e nella delegazione scatta la rivoluzione della mobilità con l’istituzione di una zona a traffico limitato in alcune fasce orarie e modifiche alle linee Amt. Per raggiungere gli eventi saranno disponibili speciali convenzioni per chi si muove coi mezzi pubblici, in particolare il treno.

Ecco di seguito tutti i dettagli

MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Zona a traffico limitato 17 e 26 luglio via Marco Sala – tutto il tratto- e via Oberdan – dall’incrocio di via del Commercio fino a piazza Pittaluga – dalle 17.30 alle 01.00; 29 luglio, 1 e 2 agosto via Marco Sala – tutto il tratto – e via Oberdan – tratto tra incrocio viale Franchini e piazza Pittaluga – dalle 17.30 alle 01.00; 18-19-21-22-23-24 luglio via Marco Sala – tutto il tratto – e via Oberdan – tratto viale Franchini e piazza Pittaluga traffico limitato dalle 20.00 alle 01.00

Doppio senso di marcia in viale Franchini (tra l’incrocio con via Campostano e piazza Pittaluga) esclusivamente 17-26-29 luglio e 1-2 agosto dalle ore 17.30 alle 01.00 e nei restanti giorni della manifestazione (18-19-21-22- 23–24 luglio) dalle 20.00 alle 01.00

Senso di marcia invertito in via Sant’Ilario (parte inferiore) tutti i giorni della manifestazione

PARCHEGGI

• Parcheggio “Le Streghe” in via Donato Somma (a pagamento fino ad esaurimento posti)

• Parcheggio stazione Nervi (a pagamento fino ad esaurimento posti)

TAXI

Garantiranno il servizio diurno e serale. Al termine degli spettacoli i taxi saranno disponibili, in via Capolungo (in corrispondenza dell’uscita della Galleria d’Arte Moderna) e in piazza Sciolla (di fronte alla stazione di Nervi).

POSTEGGI MOTO

in viale delle Palme sono stati creati un centinaio di posti gratuiti per le moto

POSTEGGI AUTO DISABILI

in via Capolungo all’altezza dell’ingresso del Festival dall’entrata della Galleria d’Arte Moderna

TRENO

Trenitalia sarà il vettore ufficiale del “Festival Internazionale del Balletto e della Musica – Nervi 2020” Il biglietto dello spettacolo sarà comprensivo del viaggio di andata e ritorno, per la sede della manifestazione, con i treni regionali che servono le 23 stazioni dell’area urbana di Genova, dalle 17 del giorno dello spettacolo all’1.30 del giorno successivo.

Per raggiungere il Festival, il primo dei treni utili da Genova Brignole a Genova Nervi è alle 17.04 (arrivo alle 17.17), per proseguire poi fino alle 20.10, con arrivo alle 20.25. Per il rientro al termine della serata sarà possibile utilizzare i regionali in partenza da Genova Nervi alle 23.29 e 0:56 per Genova Brignole.

Per conoscere i dettagli orari dei collegamenti, le fermate intermedie ed ogni altra informazione utile è possibile consultare il sito Trenitalia.com.

AUTOBUS

Chi ha il biglietto dello spettacolo avrà diritto a viaggiare sulla rete Amt. La possibilità vale, per il giorno relativo allo spettacolo scelto, dalle ore 17.00 per raggiungere Nervi e da fine spettacolo, indicativamente dopo le ore 23.00, per tornare a casa. In caso di controlli sarà sufficiente esibire il ticket dell’evento.

ANDATA (da centro città verso Nervi)

Linea 15 da capolinea in via Brigata Liguria a fermata in via del Commercio (proseguendo a piedi si raggiunge la biglietteria dei Parchi di Nervi con accesso da via Eros da Ros – accanto stazione di Nervi)

Linea 17 da capolinea in via Roccatagliata Ceccardi a capolinea in via del Commercio

Linea 517 transiterà negli orari e nei giorni della manifestazione su via Donato Somma per poi raggiungere via Capolungo attraverso via Sant’Ilario inferiore (senso di marcia invertito)

Linea 516 per tutto il periodo della manifestazione transiterà su via Donato Somma e non per via Oberdan

RITORNO (da Nervi verso centro città)

Linea 607 (notturno linea 15) da via del Commercio verso il centro città

Linea 617 (notturno linea 17) da via Donato Somma (Capolungo area ex dazio) verso il centro città (transito corso Europa)

Ecco gli orari del ritorno da Nervi validi tutti i giorni

Partenze della linea 607 da Nervi / via del Commercio

23.05 23.35 00.10 00.40 01.10

Partenze della linea 617 da Nervi / Capolungo

22.55 23.20 23.45 00.10 00.35