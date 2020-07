Fermato per un controllo, viene riconosciuto come il ‘ladro degli autolavaggi’: denunciato 24enne

Genova, Questa notte la polizia ha denunciato un cittadino rumeno di 24 anni, pregiudicato, per furto aggravato, danneggiamento e detenzione di armi ed oggetti atti ad offendere.

Una volante del commissariato di Cornigliano ha fermato poco dopo l’una il 24enne in via Cornigliano per un semplice controllo trovandolo in possesso di una lama in acciaio lunga 10 cm.

Durante l’identificazione gli agenti hanno però riconosciuto il giovane come il responsabile di due furti all’interno degli autolavaggi di via Siffredi e di via Scarsellini, commessi qualche giorno fa.

Infatti gli stessi agenti avevano, nei giorni scorsi, avviato un’indagine proprio sui furti agli autolavaggi visionando le immagini della videosorveglianza che la proprietaria aveva loro consegnato in sede di denuncia.