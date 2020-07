Federnuoto, cancellati tutti gli eventi regionali fino al 30 settembre

Genova. Nella stagione sportiva in corso della Fin, che termina il 30 settembre, a livello regionale non ci saranno più gare. In Liguria, quindi, fino alla nuova annata sportiva, non vedremo più competizioni regionali di nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato.

“Il consiglio regionale, riunitosi in convocazione straordinaria, a seguito dei nuovi casi di contagio Covid-19 ha deliberato all’unanimità l’annullamento di tutte le manifestazioni sportive con effetto immediato. La difficile decisione è stata presa per tutelare in primis i nostri atleti, principale patrimonio delle nostre società. Nella speranza di poter riprendere al più presto con rinnovato entusiasmo e determinazione” dicono dal Comitato regionale Fin Liguria.