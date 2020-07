Fase 3, ripartiti i servizi al pubblico dei centri per l’impiego di Regione Liguria

Genova. Da oggi tutti i Centri per l’Impiego della Regione Liguria hanno riaperto i servizi al pubblico, con regole di sicurezza sanitaria a cui il personale e gli utenti dovranno attenersi.

L’accesso avverrà solo previo appuntamento programmato, non saranno allestite sale di attesa, i servizi che possono essere erogati senza la presenza dell’utente saranno gestiti da remoto, obbligatorio l’utilizzo di mascherine e obbligatoria l’igienizzazione delle mani all’ingresso

“Nel periodo in cui l’attività del Centri per l’Impiego liguri è stata svolta da remoto la quantità di persone servite non ha subito una flessione particolare, segnala Regione Ligura sulla pagina facebook ufficiale – così come sono proseguite da remoto sia le attività dei servizi di orientamento che quelli di contatto/colloquio individuale”