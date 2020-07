Estate spettacolo al Porto antico: domenica sera arriva Naim

Genova. Una voce unica, un talento che ricorda i grandi del passato e la collaborazione con artisti di primo piano della musica jazz e pop italiana, da Fabrizio Bosso a Dado Moroni, da Christian Meyer a Paola Folli e Luca Colombo.

Con questo biglietto da visita si presenta Naim, carismatico e poliedrico artista di origine iraniana, che il 12 luglio calcherà il palco di Piazza delle Feste: più che un concerto sarà un vero show, dove il pubblico verrà coinvolto tra cabaret e musica, tra sorrisi ed ironia.

Naim sfoggerà uno stile particolare e tutta la sua classe per questa “Crooner’s Night”, un inedito viaggio fra lo swing di Sinatra, il ritmo del soul di Ray Charles e l’ironia tutta italiana di Buscaglione e Carosone.

Stesso titolo del concerto anche per il recente album di Naim, inciso per Nadir Music, che regala al pubblico un originale mix di tradizione ed innovazione, rivisitando grandi classici in maniera innovativa ma anche aggiungendo spumeggianti pezzi inediti.

I biglietti (posto unico 15 euro) possono essere acquistati su Happy Ticket oppure presso Black Widow Records (Via del Campo 8R) o Disco Club (Via S. Vincenzo 20R).