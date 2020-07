Era ai domiciliari, ma spacciava lo stesso: arrestato

Rapallo. Il via vai nei pressi dell’abitazione aveva insospettito alcuni cittadini, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Ieri pomeriggio i poliziotti del commissariato di Rapallo hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un 52enne italiano, pluripregiudicato, che era agli arresti domiciliari.

Su delega della procura della Repubblica, gli agenti del commissariato, coadiuvati da un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale, hanno proceduto alla perquisizione del domicilio del 52enne.

Nell’appartamento, oltre all’uomo, era presente una donna non convivente, trovata in possesso di una dose di cocaina nascosta nel reggiseno, a suo dire appena ricevuta a titolo gratuito dall’uomo. Nel frattempo il poliziotto a quattro zampe “Nagut” aveva già trovato, nascosti sotto al letto, 14 involucri contenenti hashish e cocaina per un peso complessivo di 11 grammi circa, oltre alla somma di 525 euro in banconote di piccolo taglio.

L’uomo, sarà nuovamente giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.