Entroterra, da domenica si arriva anche in bus al Castello della Pietra di Vobbia

Genova. Da domani, domenica 5 luglio, Atp modifica gli orari festivi della linea F (Busalla-Crocefieschi Vallenzona) con lo scopo di rendere possibile ai visitatori di raggiugere il castello della Pietra, che come noto è aperto alla domenica, con un bus.

In particolare con la linea 102 sarà possibile partire da Busalla alle 13.15 per raggiungere in Castello della Pietra alle 13.55. Mentre da Vobbia con la linea 103 sono fissate due partenze: una al mattino alle 10.20 con arrivo al Castello alle 10.25, e l’altra alle 17 con arrivo al Castello alle 17.05. Per quanto riguarda il ritorno dal Castello della Pietra partenza alle 13.55 e arrivo a Vobbia alle 14.

Mentre per Busalla partenza alle 17.05 con arriva alla stazione busallese alle 17.45. Si tratta di corse e linee ordinarie, pertanto si potrà salire a bordo con un normale biglietto ordinario. Queste variazioni resteranno in vigore per tutto il periodo estivo limitatamente ai giorni festivi. Il Castello della Pietra è aperto tutte le domeniche e festivi fino al primo novembre 2020 con visite guidate alle ore 10.30, 12, 13.30, 15, 16.30 con prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del venerdì precedente la data prescelta.

L’accesso è consentito esclusivamente su prenotazione e previo pagamento anticipato dei biglietti d’ingresso; massimo di 12 persone per turno di visita. La prenotazione della visita va effettuata contattando telefonicamente l’Ente Parco dell’Antola al n. 335.1234728 (orario d’ufficio) comunicando nome, cognome, un recapito telefonico, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica e il numero di visitatori.

L’utente riceverà una mail di conferma della prenotazione con allegati l’avviso di pagamento contenente il codice IUV, il presente regolamento e l’autodichiarazione Covid-19.