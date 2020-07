Educamp: successo per le cinque settimane firmate Basket Pegli

Genova. Va in archivio, dopo cinque settimane, il progetto Educamp a cura del Basket Pegli per la stagione 2020. Un impegno notevole di tutto lo staff bluarancio, con un’organizzazione ambientata su tre campi. Il via a metà giugno, dopo tre mesi d’inattività forzata, l’ansia della ripartenza e l’analisi dei protocolli in continua evoluzione.

In totale, per le 25 giornate previste nell’ambito delle cinque settimane di Educamp, sono stati 150 tra ragazzi e ragazze che si sono alternati sui campi. Allenamenti, gite al mare e visite nei meravigliosi parchi di Pegli, lezioni di inglese e tantissimo entusiasmo.

“Abbiamo avuto la possibilità, in tutte queste giornate, di riassaporare il campo insieme agli amici di sempre e migliorare per la prossima stagione e in particolare sono lieta del supporto fornita dai nostri e nostre atlete 2001, 2003, 2004, 2005 e 2006 per la ottima riuscita di questa iniziativa – afferma la presidente Antonella Traversa -. Ma non ci si ferma qui! Ancora una settimana di allenamenti minibasket e poi tutti proiettati verso la stagione 2020/2021″.