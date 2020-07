Eccellenza, Sestrese: due importanti conferme

Genova. La Sestrese ha ufficializzato con grande soddisfazione la conferma anche per la stagione 2020/2021 di due elementi di grandissimo valore quali Fabio Ansaldo e Marco Caramello.

“Protagonisti nella scorsa stagione, insieme allo staff e ai loro compagni, della rosa che ha riportato la Sestrese nel massimo campionato regionale con numeri record, Ansaldo e Caramello vestiranno ancora la maglia verdestellata nonostante le tante richieste ricevute, a conferma del loro valore, che siamo sicuri sarà confermato anche in un difficile e stimolante campionato come la prossima Eccellenza” affermano i portavoce della società del ponente di Genova.

Fabio Ansaldo, difensore classe 1991, è pronto a vestire la maglia verdestellata per la terza stagione consecutiva, la quarta complessiva dopo l’esperienza da giovanissimo nel 2009/2010 in Serie D. In totale per lui 61 presenze e tre reti con la maglia verdestellata.

Marco Caramello, centrocampista leva 1996, è alla seconda stagione alla Sestrese dopo il trionfo dello scorso campionato in cui ha totalizzato 20 presenze e una rete.

“La permanenza di Fabio e Marco è stata uno dei primi tasselli messi dal nostro direttore generale e dal nostro direttore sportivo già nel mese di maggio – dichiarano i dirigenti sestresi -. Al pari degli altri giocatori confermati hanno sposato il nostro progetto di crescita quando ancora non c’erano certezze sulla categoria e sulle prospettive, dando fiducia incondizionata alle persone e ai nostri dirigenti prima ancora che alla società e alla nostra storia. A loro, quindi, va il nostro grazie, consapevoli che tutti insieme potremo affrontare questo nuovo ciclo con ambizione, fiducia e voglia di crescere insieme”.

“Nelle prossime ore – aggiungono – la società è pronta ad annunciare altre importanti conferme e due arrivi a completamento di una rosa giovane e ‘affamata’, una rosa costruita con un budget del 30% in meno della scorsa stagione ma con qualità e margini di crescita importanti, guidata dal nostro mister Corrado Schiazza, e dal suo vice Massimo Zamana”.