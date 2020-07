Genova. L’attaccante Francesco Ilardo resta in Eccellenza, ma cambia squadra: lascia la Genova Calcio e approda all’Angelo Baiardo.

Ilardo, classe 1990, ha militato nelle giovanili della Sampdoria, poi nel gennaio 2009 è passato al Savona in Serie D. Quindi, altre tre stagioni in Serie D: nel 2009/2010 con l’Acqui, nel 2010/2011 con l’Aquanera Comollo Novi, nel 2011/2012 con la Novese. Nell’annata 2013/2014 ha giocato in Eccellenza con il Libarna; l’anno successivo con la Valenzana; poi ancora un anno al Libarna e uno alla Valenzana. Quindi, Genova Calcio, nuovamente Valenzana e, nelle ultime tre stagioni, ancora Genova Calcio.

Per la decima stagione consecutiva giocherà in Eccellenza, tra Liguria e Piemonte. “Ringrazio la Genova Calcio per questi quattro anni – dichiara Francesco -. Ho conosciuto persone fantastiche, di quelle che si vedono un po’ meno ma sono quelle che dietro le quinte fanno andare avanti queste realtà dilettantistiche. Nello stesso tempo, ringrazio il Baiardo per l’occasione e per la fiducia che mi sta dimostrando. Sono contentissimo di entrare in un gruppo comunque già formato, che si conoscono da anni. Infatti la società, negli ultimi anni, cerca sempre di mantenere l’ossatura e la forza della squadra mettendo pochi tasselli ogni anno. Questo rende il Baiardo da sempre una delle realtà dilettantistiche più importanti di Genova, con un settore giovanile cui viene data molta importanza”.

“Spero di essere un esempio per i più piccoli che sono il futuro delle società. Ringrazio la presidentessa e tutta la dirigenza. Conosco già tanti ragazzi, con qualcuno ho già giocato anni fa, con altri ho giocato contro e quindi sono felice di incontrare sia ex compagni di squadra che giocatori che ho avuto da avversari. Cercheremo di divertirci e fare bene” conclude Ilardo.

“A Francesco va il più sincero benvenuto nella famiglia neroverde” dichiara il consiglio direttivo presieduto da Cristina Erriu.