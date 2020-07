Eccellenza, Federico Garrè torna al Busalla

Busalla. Un gradito ritorno in casa Busalla: Federico Garrè, centrocampista classe 1998, farà parte della rosa della prima squadra biancoblù per la stagione 2020/2021.

Federico è molto giovane ma è cresciuto nel mondo del calcio. Inizia da giovanissimo al Busalla per poi passare alla Sampdoria. Dopo qualche tempo, nel 2016, torna al Busalla dove veste la maglia della prima squadra e colleziona 57 presenze e tre gol. Negli ultimi sei mesi è andato in prestito al Serra Riccò; adesso è tornato “a casa”.

Inoltre, la società della Valle Scrivia comunica la riconferma del mister Alessandro Balbi che, per la stagione 2020/2021, allenerà gli Esordienti 2° anno, leva 2008.

Una vita al Busalla, Alessandro vanta 405 presenze da giocatore in prima squadra; da lì la crescita, da giocatore ad allenatore. La sua carriera lo porta ad allenare per un anno la Juniores e per quattro anni e mezzo la prima squadra. Questo è il terzo anno da allenatore nel settore giovanile e segue la crescita formativa dei suoi ragazzi.