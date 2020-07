Eccellenza: Davide “Rambo” Cuman alla Sestrese

Genova. La Sestrese annuncia che Davide Cuman farà parte della rosa della squadra che affronterà il campionato di Eccellenza nella stagione 2020/2021.

Davide Cuman, detto “Rambo”, difensore classe 1994, ha alle spalle nove campionati con la maglia del Molassana di cui è stato anche capitano: dall’esordio nel 2011, fino al dicembre 2019, prima del suo trasferimento nei due mesi “pre-Covid” al Ca de Rissi Sa Gottardo. Con il Molassana ha giocato quattro stagioni in Eccellenza, vincendo due campionati di Promozione tra cui quello del 2016/2017 con lo staff tecnico formato da Corrado Schiazza e Massimo Zamana.

Difensore centrale di affidamento ed esperienza, si aggiunge ad un reparto già importante, in una difesa che nelle ultime due stagioni è stata la meno battuta di tutta la regione.

Nel frattempo, è ufficiale l’accordo di affiliazione per la stagione sportiva 2020/2021 tra la Virtus Entella e la Fratellanza Sportiva Sestrese Calcio 1919.

“È un grande onore poter collaborare attivamente con una delle società più conosciute e apprezzate dell’intera regione. Una realtà che negli anni si è distinta per serietà e professionalità disputando campionati di livello sia con la propria prima squadra che con le leve del settore giovanile – dichiara la dirigenza chiavarese -. La Sestrese è fascino e tradizione, e da oggi, entrerà a far parte della grande famiglia Entella per un binomio che speriamo possa essere il più duraturo possibile”.