Rapallo. Prime novità di mercato della settimana nel calcio dilettantistico genovese.

Il Rapallo Rivarolese rende nota la riconferma per la prossima stagione sportiva dei difensori Pierpaolo Cagnana e Matteo Guernieri, entrambi classe 2002, già aggregati alla prima squadra nello scorso campionato.

Foto 3 di 4







In Prima Categoria conferma per il terzo anno consecutivo del portiere classe 1988 Francesco Launi per la società che ora si chiama Pra’ FC.

In Seconda Categoria primo colpo di mercato ufficiale per il Moconesi Fontanabuona. Arriva in maglia biancorossa Luca Rosciglioni, classe 1995, protagonista l’anno passato con il Valle 2015 vincendo il campionato e due anni fa con il Carasco con cui segnò 17 reti.