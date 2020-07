Doppio fiocco in vasca pinguini, due nuovi cuccioli all’Acquario di Genova

Genova. All’Acquario di Genova la nascita di due pinguini di Magellano (Spheniscus magellanicus). I due piccoli pinguini sono nati il 5 e il 10 giugno da uova deposte nei nidi circa 40-50 giorni prima. Sono figli rispettivamente di Diana, il primo pinguino nato nella struttura nel 2008, e Tyson e della coppia Verde-Nera e Giallo. I genitori hanno covato le uova alternativamente per tutto il tempo dalla deposizione alla schiusa. Sia mamma che papà provvedono ora a nutrire il pulcino rigurgitando alimenti predigeriti direttamente nel suo becco. Mamma e papà non abbandonano mail il nido contemporaneamente.

La vasca dei pinguini dell’Acquario di Genova ospita 27 esemplari di due specie diverse: Magellano (12 + 2 pulcini) e Papua (13). Il lato terrestre riproduce i due habitat delle specie ospitate ricreando le condizioni ideali per la riproduzione e l’allevamento dei pulcini.

I piccoli hanno iniziato ad uscire dai nidi e sono riconoscibili per il piumaggio differente da quello degli adulti che contraddistingue questa prima fase di vita. Il pubblico li può ammirare nei pressi dei nidi nella parte destra della vasca mentre iniziano a esplorare il territorio intorno sotto la stretta sorveglianza di papà e mamma. Per sapere sesso e nome si dovrà aspettare ancora. È necessario infatti l‘esame del DNA.

I pulcini raggiungeranno l’indipendenza in un periodo variabile tra le 9 e le 17 settimane, a seconda della quantità e qualità del cibo ricevuto; anche la peluria grigia verrà ben presto sostituita dal caratteristico piumaggio bianco e nero degli adulti.

Avendo raggiunto l’età di 2 mesi di vita, stanno iniziando a fare la prima muta, passando dal piumaggio grigio alle piume impermeabili che consentiranno l’ingresso in acqua. E solo dopo questa fase faranno il primo bagnetto.

