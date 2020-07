Genova. Lo 0-3 è stata forse una punizione eccessiva per il Genoa. La squadra è stata sotto di un gol fino all’83’: “Abbiamo pagato le qualità degli avversari – dice il mister Davide Nicola – avevamo impostato la partita per alzare la pressione e potercela giocare. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Abbiamo avuto qualche occasione interessante quando eravamo sotto di un gol. Abbiamo affrontato questo match senza timori riverenziali”.

Proprio nel momento del raddoppio neroazzurro il Genoa stava provando a mettercela tutta per trovare il pareggio: “Non sono insoddisfatto della prova, l’incipit era di giocarcela sino in fondo e, a tratti, di prendere in mano le redini della partita. Nell’intervallo abbiamo corretto un paio di situazioni per essere più aggressivi e avere il baricentro più alto. Dispiace non aver colto le opportunità per dare un indirizzo diverso”.

Adesso due finali: Sassuolo e Verona. “Sino all’ultimo ci sarà da stringere i denti, lo sappiamo da tempo. Non cambia niente nel nostro percorso. Abbiamo davanti due partite importantissime, molto dipende da cosa faremo noi. Dobbiamo restare sul pezzo e continuare a lavorare”.