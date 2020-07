Dodici rinconferme per la Lavagnese, la Sammargheritese riparte dal capitano

Lavagna. Una nuova alba attende la Lavagnese. Il team del presidente Stefano Compagnoni e del direttore sportivo Simone Adani riparte con una prima serie di conferme.

Lo zoccolo duro che nella passata stagione stava facendo ottime cose in Serie D è stato mantenuto: Giacomo Avellino, Jonathan Rossini, Simone Basso, Matteo Alluci, Francesco D’Orsi, Francesco Cantatore, Simone Di Lisi, Cristian Queirolo, Giacomo Bacigalupo, Luca Oneto, Tommaso Perasso e Gianmarco Basso hanno infatti messo nero su bianco la loro volontà di proseguire il percorso iniziato l’anno passato con lo staff di mister Gianni Nucera.

Altre riconferme sono in discussione e nuovi atleti si aggiungeranno al gruppo che lunedì 10 agosto si ritroverà al Riboli e dal giorno seguente al Daneri di Caperana per iniziare a faticare in previsione di un’annata importante e particolare.

In Promozione, la Sammargheritese non poteva che ripartire dal suo capitano. Sammargheritese del quartiere San Lorenzo e cresciuto nel settore giovanile della società, Davide Mortola vanta quasi 350 presenze in prima squadra e si appresta ad affrontare la sua quattordicesima stagione consecutiva in maglia arancione.