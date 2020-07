Daniele Bottesi nuovo preparatore atletico del Basket Pegli

Genova. Un’altra new entry nello staff tecnico arancioblù: il Basket Pegli ufficializza la firma di Daniele Bottesi.

Nato nel 1986 a Moncalieri, Daniele consegue una laurea triennale e magistrale in Scienze Motorie e Sportive presso la Suism di Torino. Vanta la collaborazione con numerose società cestistiche come Collegno, Venaria, Cus Torino, Lo.Vi Basket Borgaro e Mondovì. Per due stagioni, è anche assistente e preparatore fisico della selezione femminile piemontese.

Non solo pallacanestro. Daniele, oltre alla qualifica di Istruttore Nazionale Minibasket, Allenatore di Base e Preparatore Fisico Nazionale da parte della Fip, consegue anche il tesserino da Assistente Bagnanti e Istruttore da parte della Federazione Italiana Nuoto e da Allenatore/Personal Trainer da parte della Federazione Italiana Pesistica.

Da rimarcare anche l’esperienza internazionale grazie al Duepp, il Diploma Europeo di Preparatore Fisico con stage in Francia, Belgio e Svizzera. Daniele sarà preparatore atletico delle squadre maschili e femminili del Basket Pegli, farà parte dello staff della Serie B femminile, responsabile del progetto Minibasket nelle scuole e “Coppa del Porto“, collaboratore del responsabile Minibasket Jacopo Oneto e infine capo allenatore di un gruppo giovanile e di un gruppo minibasket.