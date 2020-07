Dalla Val Trebbia un bus per la grande musica, il ricavato a favore del Gaslini

Genova. Il ritorno alla normalità non può prescindere dalla voglia di uscire e stare insieme, ovviamente nel rispetto delle regole. Atp Esercizio propone adesso un servizio che dalla val Trebbia porterà i passeggeri direttamente all’Arena di Porto Antico.

Lo farà a cominciare dal grande concerto inaugurale del “Genoa International Music Youth Festival” di lunedì prossimo, 20 luglio, quando saliranno sul palco un’artista d’eccezione come Antonella Ruggero con uno speciale dedicato a Genova, accompagnata dal grande pianista e levantino Andrea Bacchetti.

Il servizio costerà 40 euro, comprensivo di trasporto andata e ritorno e ingresso al concerto. Ma l’ammontare dell’incasso di questo concerto e naturalmente del servizio Atp verrà devoluto all’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova, che sia di buon auspicio per una ripresa alla normalità per tutti. L’evento sarà anche il primo di una lunga serie e quindi anche il servizio sarà sperimentale, per verificare il gradimento dei passeggeri.

L’obiettivo è continuare a offrire il trasporto per musei, cinema, teatri sul territorio Ligure saranno serviti da un servizio Bus con date e tappe prefissate. Il posto a bordo per lunedì 20 luglio va prenotato entro sabato alle 12, ai seguenti numeri: 3336677001, 3485703220; oppure via mail info@apn.voyage, noleggi@atpesercizio.it.

Per quanto riguarda l’orario, il bus partirà alle 19.30 da Torriglia e arriverà a Genova alle 20.30. Per quanto riguarda gli altri eventi della rassegna genovese, dopo l’evento del 20 luglio a Porto Antico seguiranno al Palazzo Ducale nella splendida cornice della Sala del Maggior Consiglio le seguenti date: 22 settembre Talenti under 16, 11 ottobre Beethoven 2020, 28 novembre St. Petersburg Palace Festival, 9 dicembre Barock, 12 gennaio 2021 Opera Evening.