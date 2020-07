Da Milano a Sestri Levante per rubare biciclette, due ragazzi nei guai

Sestri Levante. Tre ragazzi di Milano in vacanza rubano altrettante biciclette dal cortile di un albergo a Sestri Levante, nella notte tra venerdì e sabato, e mentre si danno alla fuga pedalando, passano davanti alla caserma dei carabinieri. Ancora non sanno che le telecamere dell’impianto di videosorveglianza della caserma li hanno ripresi mentre si allontanano con la refurtiva.

Sabato mattina il titolare dell’hotel si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia e sono partite le indagini per trovare i responsabili. I militari hanno quindi analizzato le immagini delle telecamere interne che rivolgono su via Val di Canepa, da cui è stato possibile vedere i tre ragazzi recarsi in direzione dell’hotel e fare ritorno qualche minuto dopo lungo la stessa strada, a bordo delle tre biciclette di cui si erano impossessati.

Nella notte tra sabato e domenica, una pattuglia dei carabinieri di Sestri Levante, in servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati e per il monitoraggio della “movida”, alle ore 4.20, passando in viale Roma, ha riconosciuto due dei ragazzi autori del furto delle biciclette il giorno prima, le cui facce erano state immortalate dalle telecamere.

I due sono stati fermati, identificati e condotti presso il comando. Poco dopo è stato rintracciato anche il terzo complice. Si tratta di due 17enni e un 18enne residenti a Milano, venuti a Sestri Levante per trascorrere un fine settimana di vacanza.