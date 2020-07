Dà in escandescenze e aggredisce con un coltello i negozianti, intervento dei carabinieri

Genova. Un uomo è stato bloccato grazie all’intervento dei carabinieri in via Carlo Rolando, all’altezza del “Tempietto”. I fatti sono avvenuti questa mattina.

L’uomo, per ragioni ancora da chiarire, armato di un grosso coltello da cucina, ha fatto irruzione in alcuni esercizi commerciali devastando banchi e minacciato i negozianti.

Alla fine è stato fermato mentre si trovava in un ortofrutta sulla strada. Sul posto sono intervenute cinque gazzelle per mettere fine alla follia del protagonista. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni non ci sono stati feriti da arma taglio.

Notizia in aggiornamento