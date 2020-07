Cus Genova Volley, tra i confermati c’è Simone Furgani

Genova. Prosegue il percorso in biancorosso anche per il giovane schiacciatore Simone Furgani, confermato per il quarto anno consecutivo nel roster della prima squadra del Cus Genova dopo una stagione terminata a gennaio, a causa di un infortunio ad un dito e con il successivo stop per il lockdown.

“Ritorno sul campo con tanta motivazione personale e con un gruppo molto rinnovato – commenta Simone -. Quest’anno sarò addirittura uno dei più ‘anziani’ della squadra. Mi aspetto tanta voglia di lavorare in palestra da parte di tutti”.

Classe 1995, prima di approdare al Cus Genova con il quale conquista al primo anno una promozione in Serie B e il mantenimento della categoria nelle due annate successive, Simone ha alle spalle una vittoria in Coppa Liguria con l’Albisola e diverse esperienze ai vertici dei campionati regionali con Admo Lavagna e Colombo Volley.

“Sarà un anno duro per tutti, ma abbiamo i presupposti per poter far bene, sicuramente confermando la categoria il prima possibile, poi chissà! Ci teniamo molto a poter regalare partite emozionanti a tutte le persone che verranno a seguirci e sostenerci – aggiunge -. Vi aspettiamo numerosi! Forza Cus!”.