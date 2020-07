Cus Genova Volley, settore giovanile: confermato Fabrizio Bonanno

Genova. Il Cus Genova Volley ufficializza per la stagione 2020/2021 mister Fabrizio Bonanno in veste di primo allenatore dei gruppi giovanili maschili.

A Bonanno è stato infatti affidato l’intero progetto maschile dei giovani galletti, che saranno impegnati in tutti i campionati giovanili dall’Under 11 all’Under 15.

“Stiamo lavorando bene e il movimento continua a crescere – afferma coach Bonanno -. Credo molto in questo progetto e in questi ragazzi. Non vedo l’ora di tornare in palestra dopo il lungo stop per riprendere da dove abbiamo finito”.

Per i ragazzi di Bonanno sarà una stagione densa di impegni e ci sarà la possibilità di mettersi alla prova anche in un campionato di serie: la società ha iscritto gli atleti più grandi anche al campionato di Prima Divisione maschile, sarà una bella occasione per assaporare anche un po’ di pallavolo “da grandi”.