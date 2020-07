Cus Genova Volley, seconda linea ancora affidata al libero Paolo Alessandrini

Genova. Si chiude il gruppo di giocatori confermati dalla scorsa stagione: nel campionato 2020/2021 il Cus Genova Volley nella sua fase di ricezione e difesa sarà ancora una volta orchestrato dal libero Paolo Alessandrini.

“Questo sarà il mio terzo anno consecutivo al Cus – commenta Paolo -. Credo che ci siano tutte le carte per fare bene e ottenere quanto prima la salvezza. Ci siamo interrotti la scorsa stagione in un momento per noi positivo, quindi abbiamo molte ambizioni e mi aspetto grande entusiasmo dal gruppo”.

Gruppo molto rinnovato, “dove Paolo sarà tra i giocatori più grandi della squadra – sottolinea coach Mancini – e come tale un riferimento e un esempio per i tanti giovani che stiamo inserendo”.

Classe 1991, tanta esperienza e tanti anni nei campionati liguri con l’Admo Lavagna, dopo una stagione all’estero per motivi lavorativi in Nuova Zelanda in cui ha giocato nella formazione universitaria di Sidney e a beach volley, Paolo è tornato in casa Cus in prima squadra nel 2018 dopo aver già conosciuto la Serie B nella stagione 2013/2014 proprio in biancorosso.

“Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e iniziare – aggiunge Alessandrini – sperando ovviamente che la situazione generale si risolva presto e consenta ai nostri tifosi di tornare a supportarci ogni sabato”.