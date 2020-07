Cus Genova Volley, Matteo Luciani entra nello staff tecnico

Genova. Si inserisce un altro tassello nello staff tecnico giovanile del Cus Genova Volley: Matteo Luciani seguirà il gruppo di Under 13 come secondo allenatore di mister Luca Torri.

“Si completa così il settore tecnico giovanile maschile – commenta il dirigente Stefano Barberis -. Abbiamo deciso di valorizzare lo staff inserendo Matteo, ormai in casa Cus da diversi anni, nei campionati regionali e provinciali. Per i più giovani sarà una guida molto preziosa“.

Cresciuto pallavolisticamente a Moneglia e nel levante ligure, Luciani ha vestito la maglia biancorossa nei campionati di Serie D e Prima Divisione, in cui nell’ultima stagione la squadra era in piena corsa promozione.

“Sono impaziente di iniziare questa nuova esperienza – spiega Matteo -. Già nella scorsa stagione mi sono avvicinato al minivolley e alle giovanili come aiuto allenatore e mi vedo molto bene in questa veste. Quest’anno seguirò un vero e proprio gruppo con Luca Torri e sarà sicuramente per me molto formativo. Ringrazio la società per la fiducia, farò del mio meglio per supportare i giovanissimi nel loro percorso di crescita come atleti e come persone”.