Cus Genova Volley, Guido Costigliolo direttore tecnico del settore maschile

Genova. Si delinea un altro tassello importante dello staff del Cus Genova Volley per la stagione 2020/2021: Guido Costigliolo sarà il direttore tecnico del settore maschile.

Da anni vicino alla società biancorossa, con cui ha condiviso traguardi, successi e crescita (ricordiamo la storica vittoria in Serie C nel 2012/2013 che fece approdare il Cus in Serie B2) Guido metterà a disposizione degli atleti e soprattutto degli allenatori la sua esperienza per consolidare il movimento maschile.

“Ritorno nella pallavolo dopo sei anni, non più da allenatore ma con una veste nuova – commenta coach Costigliolo -. La mia attenzione sarà rivolta soprattutto al settore giovanile, serviranno idee e impegno di tutti, bisognerà impostare un lavoro a medio-lungo termine”.