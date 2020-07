Cus Genova Volley, confermato Luca Torri per i gruppi giovanili

Genova. Altra gradita e meritata conferma in casa Cus Genova Volley: anche nella stagione 2020/2021 Luca Torri sarà alla guida delle compagini giovanili maschili.

Per il secondo anno Luca vestirà i colori biancorossi, la società ha infatti deciso di affidargli il gruppo Under 13 che seguirà come primo allenatore, mentre affiancherà coach Fabrizio Bonanno nei campionati di Under 15 e Prima Divisione.

“Sono molto contento di continuare il percorso intrapreso con Fabrizio di sviluppo del settore giovanile maschile – commenta Luca -. Inoltre quest’anno avrò modo di mettermi alla prova anche con un gruppo tutto mio. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me e spero di fare bene con i ragazzi, a livello sportivo e umano“.