Cus Genova Volley, al centro ci sarà ancora Joseph De Leo

Genova. Seconda conferma in casa Cus Genova Volley. Joseph De Leo sarà ancora in biancorosso per la stagione 2020/2021, ancora in Serie B.

Centrale, classe 1992, si appresta a vivere la sua quinta stagione consecutiva con il Cus Genova, dopo aver collezionato una vittoria in Coppa Liguria, una promozione in Serie B e due salvezze nella categoria nazionale nelle successive stagioni.

“È stato un peccato non aver terminato la stagione scorsa – afferma De Leo – soprattutto perché il campionato si è interrotto quando la squadra stava ingranando bene. Sono quindi decisamente impaziente di tornare in palestra, qui al Cus Genova ho trascorso complessivamente delle buone stagioni e col nuovo gruppo vorrei potermi togliere altrettante soddisfazioni, personali e di squadra”.