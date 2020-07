Corso Italia, ecco il calendario degli interventi di pulizia e lavaggio della promenade

Genova. La stagione estiva a Genova fa anche rima con le passeggiate nelle splendide promenade cittadine. Proprio in questo periodo Amiu dedica ancora più attenzione a garantire pulizia e decoro sul lungomare nei pressi dei punti balneari.

In particolare quest’estate, oltre a tutti gli interventi di pulizia e lavaggio ordinari, l’azienda ha messo in campo una costante e programmata serie di interventi in corso Italia, punto turistico e non solo sempre molto frequentato per gli stabilimenti balneari, le spiagge libere, i ristoranti e i locali all’aperto. Gli interventi di pulizia con gli operatori del Gruppo Amiu prevedono l’utilizzo di mezzi idropulitrici per il lavaggio che, a seconda dello sporco e delle macchie sulla pavimentazione, possono lavorare a freddo o a caldo.

Il programma definito prevede pulizie calendarizzate a seconda dei diversi tratti di corso Italia: il lunedì è interessato il tratto tra gli Squash e gli Sporting, il martedì tra i San Nazaro e gli Squash, il mercoledì il tratto tra il ristorande Giacomo e i San Nazaro, il giovedì tra gli Sporting e il Garden. E ancora il venerdì viene pulito il tratto tra i bagni Squash e i bagni Sporting, così come tutto Lungomare Lombardo, mentre il sabato è previsto il lavaggio del tratto tra il Garden e Boccadasse. Tutti questi interventi sono previsti nella fascia mattutina tra le 6 e le 9. Il lunedì, il martedì e il sabato, tra le 9 e le 12, sono previsti inoltre gli interventi di pulizia di panchine, fioriere e postazioni. Il venerdì la pulizia di Lungomare Lombardo, mentre nelle giornate di mercoledì e giovedì, tra le 9 e le 12, è prevista anche la pulizia dei portici di piazza Rossetti.

Anche quest’anno, come in passato, prosegue inoltre l’attività di sensibilizzazione con gli stabilimenti balneari per la raccolta differenziata, così come con i singoli cittadini che frequentano le spiagge. La collaborazione tra Amiu e ogni singolo cittadino è alla base di tutti gli impegni per tenere Genova sempre più pulita, e quindi sempre più bella.