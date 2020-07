Corso Italia, 25enne investito da un’auto: trasportato in codice rosso al San Martino

Genova. Un ragazzo di circa 25 anni è stati investito questa mattina da un’auto in corso Italia all’altezza dei bagni Estoril.

E’ successo intorno alle 5. Sul posto la croce bianca el’automedica.

Il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova: ha una gamba rotta e un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente