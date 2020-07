Corso di tiro con l\'arco ad Altum Park

A.B.G. Arcieri, una sezione dell’Associazione Bocciofila Genovese, affiliata al CSI, è uno dei partner storici di Altum Park ed è abbastanza logico quindi che, in collaborazione con questa Asd, venga finalmente attivato un vero e proprio corso di tiro con l’arco all’interno della struttura di San Desiderio.

Il format prevede otto lezioni, ogni venerdì, dalle 16.30 alle 18.30.

Gli iscritti, oltre alla tradizionale postazione fissa per apprendere la tecnica base, potranno anche provare il più difficile percorso di tiro con l’arco nel bosco: un’esperienza emozionante ed affascinante.

Si comincerà venerdì 25 Luglio con una prova gratuita: per chi fosse interessato è necessario inviare una conferma entro mercoledì 23 Luglio.

Da un paio di anni l’A.B.G. Arcieri è impegnata in Liguria, e in particolar modo a Genova, in un meritorio lavoro di sensibilizzazione dell’attività giovanile, soprattutto rivolta al territorio e al mondo della scuola.

Ed anche per offrire un servizio in poli decentrati, rispetto alla sede storica di Corso Monte Grappa, nasce l’idea della collaborazione con il Centro Sportivo Italiano.

“Il tiro con l’arco è una disciplina antichissima che ci riporta tutti indietro nel tempo- dice Francesco Dominici Presidente A.B. G. Arcieri- quando guardavamo, pieni di stupore, i film con protagonisti gli indiani. Oppure guardavamo film, generalmente storici, dove l’arco era lo strumento fondamentale per cacciare e procurarsi cibo. Uno sport, quindi, da affrontare con lo spirito del bambino per essere meglio conosciuto ed apprezzato”.

L’anno scorso, ed anche quest’anno, in una ideale classifica di gradimento, questa disciplina sportiva, poco conosciuta e praticata, è quella che riscuote forse il maggior successo fra i bambini e i ragazzi che frequentano i centri estivi.

E’ una disciplina adatta a tutti, anche ai disabili. Non si limita solo ad esercitare la mira o la corretta postura del corpo ma favorisce l’inclusione, l’autostima, la capacità di controllo e la capacità decisionale.

Per avere informazioni sui corsi di tiro con l’arco ad Altum Park ed iscriversi si può inviare una mail a a.b.g.arcieri@gmail.com o matildemassardo@gmail.com .

E’ possibile anche telefonare a Francesco Dominici, presidente A.B.G. Arcieri Genova, 347.419.42.43 o a Matilde Massardo, operatrice-educatrice certificata CONI/CSI, 340.086.1139. Questo corso si inserisce nella strategia più complessa del Parco Sportivo Outdoor di Genova, secondo le linee guida del progetto S Factor del CSI.

Il sito di San Desiderio, per le sue caratteristiche naturali, per come è stato concepito, è anche un bellissimo contenitore a disposizione di varie realtà territoriali.

Altum Park, gestito dalla Cooperativa Sport Service Family, oltre ad organizzare direttamente, ad esempio i centri estivi, vuole aggregare risorse e realtà diverse del territorio, associazioni sportive dilettantistiche affilate al CSI, intercettare bisogni, sperimentare inedite forme di collaborazione ed inclusione sociale.

Dopo il corso di tiro con l’arco, con le stesse modalità, con la collaborazione di solide realtà del territorio, prossimamente ne saranno attivati altri : i primi previsti sono quelli di mountain bike e di fitness.

Sempre potendo contare sulle potenzialità della struttura ci saranno ,da settembre, corsi di formazione per tecnici e dirigenti, gare ed altri eventi.

