Coronavirus, un nuovo contagio in Liguria: comunicati solo 390 tamponi nelle ultime 24 ore

Genova. Un nuovo caso di Coronavirus in Liguria dopo lo zero nuovi contagi di ieri e nessun deceduto oggi secondo il bollettino quotidiano di Alisa-Regione per il ministero della Salute. In tutto da inizio emergenza gli infetti sono stati 10032 e quelli attualmente contagiati sono ancora 1177.

.

Genova resta la provincia più colpita con 827 contagiati, seguita da Imperia con 103, Savona con 80 e La Spezia con 27 casi. Il dato territoriale

Il dato totale di un solo contagio in più non coincide con quelli territoriali che sommati rispetto a sabato fanno rilevare 3 contagi perché fa riferimento a due casi di persone che erano positive, poi negativizzate e ora di nuovo positive.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati dal sistema sanitario regionale solo 390 tamponi. “Sono quelli comunicati dai Dipartimenti di prevenzione nella giornata di domenica” fanno sapere da Alisa.

Uno in meno di ieri il numero delle persone ricoverate in ospedale, 24 in tutto di cui nessuna ricoverata in terapia intensiva . Scende di 20 unità rispetto a ieri invece la cifra dei curati a casa: sono 194 in tutta la Liguria.

I guariti definitivamente sono 7296, 2 dei quali registrati nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le comunicazioni arrivate dagli ospedali liguri, nelle ultime 24 ore l’ospedale Villa Scassi segnala 1 decesso: si tratta di una donna di 89 anni, con comorbidità deceduta il 12.7.20 nel reparto di Medicina