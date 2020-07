Coronavirus, tutti negativi nell’rsa Sacra Famiglia di Rivarolo: era uno degli ultimi focolai

Genova. Era stato uno degli ultimi focolai consistenti, insieme a quelli scoppiati in due famiglie a Busalla, ma oggi i dirigenti della casa di riposo Sacra Famiglia di Rivarolo, in Valpolcevera, annunciato con gioia che la struttura è attualmente Covid free.

Sono arrivati, infatti, gli esiti dei secondi tamponi – e sono negativi – per i 12 ospiti che, in gran parte asintomatici o paucisintomatici, erano in attesa, di essere ufficialmente fuori dal Sars Cov 2, il virus del Covid19.

“Siamo contenti – dice la direzione dell’rsa, che fa parte della rete nazionale delle oltre 50 strutture “Anni Azzurri” – perché questi ospiti da un po’ risultavano negativi al primo tampone e poi positivi al secondo, pur essendo in un buono stato di salute. Essere Covid free rappresenta decisamente una bella notizia per noi, dopo che nei mesi scorsi abbiamo affrontato qualcosa di nuovo e sconosciuto, cercando ogni giorno di farlo nel modo migliore possibile”.

“Mai come ora, tuttavia – continua la direzione – occorre non abbassare la guardia e continuare ad adottare le massime accortezze e misure di contenimento e prevenzione. Di certo, dalla situazione difficile vissuta nei mesi scorsi ne esce un team di tutti noi addetti ai lavori e operatori rafforzato e ancora più granitico rispetto a prima”.

L’rsa Sacra Famiglia di Rivarolo ha intanto riaperto alle visite dei familiari. Questo è possibile grazie alla presenza di un ampio giardino che consente l’incontro a distanza di sicurezza, tra il familiare e l’ospite. Gli incontri, che avverranno con dispositivi di protezione individuale sia per gli ospiti sia per i familiari, saranno organizzati su appuntamenti, contingentati nel tempo e nello spazio e sotto la sorveglianza e il supporto di un operatore.