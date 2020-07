Coronavirus, tre nuovi casi positivi: continuano gli screening sul cluster savonese

Genova. Sono 3 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Un ritorno alla “normalità” dopo l’impennata di ieri, dovuta all’assestamento di alcuni dati relativi ai giorni precedenti. Al momento i casi di Coronavirus attivi in Liguria, esclusi quindi i decessi e i guariti, sono 1140.

Anche oggi nessun morto e un nuovo calo (-3 unità) nel numero degli ospedalizzati, 27 in totale, concentrati soprattutto su Asl 1 e Asl 2 anche dopo il caso del cluster del ristorante savonese.

Sono 73 i positivi correlati a quel focolaio: due nuovi casi nella giornata di oggi. In totale 60 clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 10 dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 190 nuovi tamponi a proposito, due risultati positivi relativi a due dipendenti del ristorante. Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni, e uno nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1381 mentre i guariti definitivamente con doppio tampone sono 7 in più rispetto a ieri (in totale 7471).

I soggetti curati a casa sono 182 mentre quelli in sorveglianza attiva sono 1195 di cui 239 a Genova e 726 nel savonese.