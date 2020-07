Coronavirus, sei nuovi casi di contagio e due decessi nelle ultime 24 ore

Genova. Sono 6 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Liguria secondo il bollettino quotidiano di Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Due le persone decedute per Covid, un uomo di 79 anni, a Sanremo e una donna di 89 anni al Villa Scassi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1330, risalendo a livello medi simili a quelli delle scorse settimane dopo il crollo di ieri.

I casi attivi di Coronavirus in Liguria sono 1177, che salgono a 10.038 da inizio a emergenza se si calcolano anche i morti totali e i guariti defitinitamente. Genova, con 827 casi, resta la provincia più colpita, seguita da Imperia (103), Savona (80) e La Spezia (27).

Scende a 23 (-1) il numero di ospedalizzati nelle strutture liguri, nessuno dei quali in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono curate 171 persone, 23 in meno rispetto a ieri.

Oggi si registrato 4 guariti con doppio tampone, per un totale di 7300. A Genova restano 169 soggetti in sorveglianza attiva.