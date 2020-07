Coronavirus, rientra l’emergenza: anche al Villa Scassi smontata la tenda anti contagio

Genova. Questa mattina è stata smontata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena la tenda pre-triage fornita dalla protezione Civile durante l’emergenza Covid-19. Un ulteriore segnale della progressiva normalizzazione dei percorsi.

Nelle scorse settimane la stessa tenda era state dismessa al San Martino mentre rimane al momento montata quella di fronte al pronto soccorso del Galliera.

Erano diventate uno dei simboli dell’emergenza sanitaria, allestite per prevenire i contagi nelle strutture di pronto soccorso qualora i malati si fossero presentati da soli all’ospedale, procedura vietata dal protocollo ma seguita comunque da diverse persone che non chiamavano il 112.

Ora anche il Villa Scassi va verso una situazione Covid-free, già raggiunta dal San Martino e nelle scorse ore dal Galliera dove tuttavia è arrivato di recente un nuovo ricoverato. L’ospedale di Sampierdarena era stato uno dei più colpiti durante l’emergenza come avevamo raccontato con le dure testimonianze di due medici in prima linea.

L’ospedale in ogni caso rimane attivo e in assetto per continuare a garantire flussi in sicurezza, come comunica Asl 3.