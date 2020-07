Coronavirus, per la prima volta nessuno in terapia intensiva. Sfondata quota 10 mila casi in Liguria

Genova. Per la prima volta da inizio emergenza si svuotano le terapie intensive della regione: zero è il numero di pazienti ricoverati per coronavirus attualmente nei reparti intensivi. Un risultato che segue il trend di contenimento del virus.

Oggi però arriva un altro numero significativo: in totale, da febbraio, sono stati 10 mila (e uno, per la precisione) i casi accertati di infezione da Covid-19, considerando anche chi oggi è guarito e chi, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Sono 1.276 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 12 in meno rispetto a ieri. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia. Il dato è frutto di 2 nuove positività, nessun nuovo decesso e 14 nuovi guariti con due test consecutivi negativi.

Il totale dei casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) ha toccato quota 10.001. Sono due più di ieri. Il totale dei casi positivi individuati da test di screening sono 1.010 e cioè 8 più di ieri. Il totale di casi positivi in pazienti sintomatici è 8.991 e cioè 6 meno di ieri. I

Finora sono stati effettuati 154.636 tamponi, cioè 575 più di ieri. Le persone ricoverate negli ospedali liguri sono 46 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 243. I guariti (cioè pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risultano negativi in due test consecutivi) sono 7.167 e cioè 14 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 414.

I deceduti sono in tutto 1.558.