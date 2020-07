Coronavirus, nessun nuovo caso nel cluster savonese, in Liguria +3 contagi

Genova. Mentre nel resto d’Italia si moltiplicano i focolai di Coronavirus, in Liguria – dopo il caso di Savona – la situazione sembra essersi assestata. Nel bollettino della Regione-Alisa per il ministero della Sanità di oggi sono registrati 3 nuovi casi di contagio, numero che porta la cifra totale dall’inizio dell’emergenza in Liguria a quota 10.147.

Restano 71 i positivi correlati al cluster savonese: nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 180 tamponi, tutti negativi. Il totale dei tamponi refertati è 1810. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.

Il numero maggiore di contagiati resta a Genova con 754 persone, seguita da Savona (140), Imperia (80) e La Spezia (23). Anche oggi non ci sono stati decessi. Sale di un’unità il numero di ospedalizzati, 27 in tutto nelle strutture liguri, con due nuovi paziente all’ospedale di Sestri Levante e un paziente dimesso dal Galliera. Le persone in isolamento domiciliare, quindi curate a casa, sono 173. Il totale dei guariti è di 7432, 6 in più rispetto a ieri.