Coronavirus, nelle ultime 24 ore 2 nuovi casi e nessun morto: ci si avvicina alla quota zero

Genova. Due soli nuovi casi positivi di Coronavirus in Liguria e nessun decesso registrato nell’ultimo bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Salute. Al momento i casi attualmente positivi in Liguria sono 1345, 1 in più rispetto a ieri. Non succedeva dal 2 maggio che il numero di casi “attuali” aumentasse ma il meccanismo è legato alla riduzione netta di guariti e deceduti.

Infatti i 1345 casi positivi attuali diventano 9984 se si contano anche i guariti e i morti dall’inizio dell’emergenza. Genova resta la provincia più colpita con 942 casi, seguita da Savona (128), Imperia (92) e La Spezia (24).

Cala di una unità il numero dei pazienti Covid negli ospedali della Liguria, oggi sono in tutto 44, di cui tre in terapia intensiva. Due di questi ultimi si trovano al San Martino, un altro all’ospedale di Imperia. Cresce invece di due unità la cifrà dei ricoverati a domicilio, in isolamento: in tutto 237 persone.

Il totale dei guariti da inizio emergenza è 7081, con un guarito definitivamente in più rispetto a ieri. I morti restano 1558 dall’inizio del periodo pandemico.

I soggetti in sorveglianza attiva, perché entrati a contatto con casi positivi, sono 410. Oggi risultato effettuati 1325 tamponi nelle ultime 24 ore.