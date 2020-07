Coronavirus, nel bollettino di Alisa i 5 nuovi casi del cluster savonese

Genova. Cinque casi positivi di Coronavirus in più rispetto a ieri, in Liguria – i 5 di cui ieri aveva già parlato il presidente della Regione Giovanni Toti, relativi al cluster di Savona, ma che non erano ancora stati registrati nel bollettino – per un totale di 1162 casi attivi di Covid, gran parte dei quali paucisintomatici o asintomatici visto che il numero degli ospedalizzati resta a quota 29 (+1) rispetto a ieri, e gli altri 4 casi sono seguiti al loro domicilio.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1454. Non ci sono stati deceduti (il totale dei morti è fermo a 1565 dall’inizio dell’emergenza). Sono 7 i guariti in più con doppio tampone rispetto alle 24 ore precedenti (il totale è di 7390 persone).

Al momento il maggior numero di casi è a Genova, con 775 persone, seguito da Savona dove siamo a quota 123, poi Imperia (91) e La Spezia (25). I soggetti in sorveglianza attiva sono 1233 in Liguria.