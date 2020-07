Coronavirus, in Liguria nuova crescita dei contagi: 15 nuovi positivi in un solo giorno

Genova. Balzo in avanti dei contagi da coronavirus in Liguria. Il bollettino diffuso dalla Regione riferisce di 15 nuovi positivi nelle ultime ventiquattr’ore. Di questi, precisa una nota, “10 sono stati individuati a seguito di attività di tracciamento dei contatti, 4 sono stati individuati all’interno del percorso preventivo di sorveglianza delle rsa e 1 è un paziente individuato in setting ospedaliero”.

Considerando i 33 nuovi guariti il numero di pazienti positivi sul territorio globalmente scende di 18 unità portandosi a quota 1.203 contagiati. I numeri si riferiscono a 1.563 tamponi eseguiti nell’ultima giornata (in totale sono più di 160mila). Non si registrano nuovi decessi

In compenso cala in maniera sempre più evidente il numero degli ospedalizzati, 26 in tutta la Liguria, 9 in meno di ieri. Solo un paziente è ricoverato in terapia intensiva, nell’Asl 1 Imperiese. Un solo ricoverato al San Martino, 10 al Villa Scassi per quanto riguarda la città di Genova.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 422, mentre altri 238 sono i positivi in isolamento domiciliare. In tutto i guariti hanno raggiunto quota 7.264.