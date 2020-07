Coronavirus, in Liguria non si fermano i contagi: 15 nuovi positivi e oltre 1.500 in quarantena

Genova. Continuano i contagi in Liguria legati perlopiù al cluster di coronavirus nel savonese.

Secondo il bollettino diffuso dalla Regione sono 15 i nuovi positivi in un giorno ma quelli totali scendono di 5 unità (in totale 1.157 sull’intero territorio) contando 15 guarigioni con doppio tampone negativo e il decesso di una donna di 74 anni a Sarzana. Ad oggi invece sono 5 i nuovi positivi legati al cluster savonese (in totale 71 contagiati).

Sale anche il numero dei tamponi effettuati (1.927 nell’ultima giornata, oltre 177mila il totale). Le persone in sorveglianza attiva sono 1.546, praticamente triplicate nel giro di pochi giorni per l’effetto del focolaio legato al ristorante Best Sushi di Savona, che non a caso è la provincia dove sono più numerosi i soggetti in isolamento (1.131).

Negli ospedali la situazione non desta preoccupazioni. I ricoverati sono 29, due in meno rispetto a ieri nonostante i nuovi ingressi proprio in Asl 2 (in totale 7 pazienti nel savonese). Il bilancio delle vittime è salito a 1.566.