Coronavirus, in Liguria ancora contagi ma zero morti e solo 35 pazienti negli ospedali

Genova. Quattro nuovi contagi nelle ultime 24 ore, nessun decesso da registrare, guariti in aumento e ricoverati in continuo calo. Restano stabili i numeri del coronavirus in Liguria secondo il consueto bollettino della Regione coi dati inviati al ministero della salute.

Il numero dei positivi sul territorio (in tutto 1.221) cala complessivamente di 23 unità per effetto dei 27 guariti in più con doppio tampone negativo (7.231). I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono 1.472 per un totale di 158.901 dall’inizio dell’emergenza. Ancora invariato il bilancio dei morti che è fermo da giorni a 1.558.

La situazione negli ospedali è ampiamente sotto controllo. In tutto 35 ricoverati di cui uno solo in terapia intensiva (nell’imperiese) e numeri ovunque molto bassi. Il maggior numero di casi Covid positivi si trova sempre al Villa Scassi (15 pazienti, nessuno in terapia intensiva). Presenze stabili o in calo pressoché ovunque.

Di 1.221 casi totali, ben 878 sono residenti in provincia di Genova. In isolamento domiciliare 243 persone, in sorveglianza attiva 430 con riferimento all’intero territorio ligure.