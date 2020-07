Coronavirus, in Liguria ancora 5 contagi ma da tre giorni non si registrano decessi

Genova. Ancora 5 persone nelle ultime 24 ore sono risultate positive al coronavirus in Liguria, mentre dal terzo giorno consecutivo non si registrano decessi.

È quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione con i dati comunicati al ministero della salute. Continua la riduzione del numero complessivo dei contagiati, in totale 1.344, tre in meno di ieri.

Rallenta anche la crescita dei guariti, che sono 8 in più rispetto a ieri, in tutto 7.080 col doppio tampone negativo. Le schede decessi sono 1.558, numero invariato rispetto agli ultimi due giorni. I tamponi effettuati sono 148.585, cioè 1.429 in più nell’ultima giornata.

Gli ospedalizzati sono sempre meno, 45 in tutta la Liguria, in calo di 4 unità da ieri, e di questi 3 sono in terapia intensiva. A Genova il più affollato è sempre il Villa Scassi con 16 pazienti. In sorveglianza attiva, senza sintomi ma ancora positivi al virus, ci sono 225 persone.