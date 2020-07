Coronavirus: in Liguria altri 2 contagiati, oggi morta una donna in ospedale

Genova. Due nuovi contagiati e una persona deceduta nelle ultime ventiquattr’ore in Liguria. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sull’emergenza coronavirus. I 18 positivi del cluster individuato a Savona verranno conteggiati probabilmente domani.

Nel complesso ci sono 21 persone positive in meno (in totale 1.142) per effetto delle 22 guarigioni con doppio tampone negative e del decesso avvenuto oggi relativo a una donna di 87 anni ricoverata a Sanremo. Sale dunque a 1.565 il bilancio dei morti. I tamponi effettuati sono 1.509 nell’ultima giornata, 169.186 in totale.

Una persona in più è ricoverata in ospedale rispetto a ieri: un nuovo ricoverato nel savonese, uno al Galliera e una persona dimessa nell’imperiese. A Genova 9 pazienti ancora ricoverati al villa Scassi. In tutta la Liguria non ci sono pazienti in terapia intensiva.

Ancora 484 le persone in sorveglianza attiva.