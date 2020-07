Coronavirus, in Liguria 3 nuovi contagi fuori dal cluster: aumentano i ricoverati in ospedale

Genova. In Liguria si registrano da ieri 3 nuovi contagi da coronavirus, ma nessuno di questi sarebbe legato al cluster di Savona. È quanto emerge dal bollettino e dalle comunicazioni della Regione che parlano però di un aumento del numero di ospedalizzati, 3 in più rispetto a sabato, per un totale di 30 persone ricoverate su tutto il territorio.

Restano 71 i positivi correlati al focolaio savonese. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 8 dipendenti e 3 operatori sanitari dell’Asl 2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 90 tamponi, tutti negativi. Il totale dei tamponi refertati è 1.900. Le persone in isolamento cautelativo sono 1.510. Restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.

Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 1.083 tamponi, portando il totale oltre quota 180mila. Si registrano 4 nuovi guariti e nessun decesso, ma c’è una persona in terapia intensiva all’ospedale San Martino di Genova. I deceduti in complesso sono 1.566.

I dati del monitoraggio notificati all’Istituto superiore di sanità però non sono così incoraggianti. In Liguria l’indice di contagio Rt è salito a 1,06, sopra la soglia 1 insieme ad altre cinque regioni (Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio e Lombardia). La media italiana rimane a 0,95.