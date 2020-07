Coronavirus, in Liguria 3 nuovi contagi e il numero dei positivi torna a salire

Genova. Sono 4 le persone contagiate da coronavirus nelle ultime ventiquattr’ore in Liguria secondo il bollettino diffuso dalla Regione coi dati inviati al ministero della salute. Torna quindi a crescere il numero dei positivi sul territorio che sono 3 in più rispetto a ieri (in totale 1.180) visto che si registra una sola nuova guarigione con doppio tampone negativo.

Neanche oggi si registrano deceduti e il bilancio resta fermo a 1.561 morti dall’inizio dell’emergenza. I tamponi effettuati sono 1.474 nell’ultima giornata, per un totale di 166.213 per tutta la pandemia.

Negli ospedali la situazione è decisamente sotto controllo. Sono solo 24 i pazienti ricoverati in tutta la Liguria di cui 8 a Genova, ma la notizia è che il San Martino, hub principale per la gestione dell’emergenza in regione, da oggi è Covid-free, cioè non ospita malati di coronavirus. Tutti gli altri sono al Villa Scassi. Zero pazienti in terapia intensiva da Ventimiglia a Sarzana.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, sono 432 in tutta la Liguria, di cui 179 a Genova e dintorni e 77 nel Tigullio.